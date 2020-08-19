Adana'da evlerin her köşesinden fışkırıyor çocukların ağzından çıkıyor

“Belediyeden gelen olmadı”

İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şefik Güzel, her türlü ilacı kullanmalarına rağmen böceklerden kurtulamadıklarını belirterek, “Aramadığım yer kalmadı. İlaçlama için gelen bir arkadaş bahçeyi ilaçladı ve burada kuyu olduğunu, kuyuyu bulmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra tekrar belediye ile görüşme yaptığımızda bu sefer bir mühendisin geleceğini söylediler. Biz mühendis gelecek diye beklerken vasıfsız bir işçi gelmiş ve bir şey yapamayacağını dile getirmiş. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama birimini aradığımda oğlumun boğazından ve kulağımdan böcek çıkarttığımı söylememe rağmen gelen olmadı” diye konuştu.