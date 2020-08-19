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Okuyan-İnce kavgasında son perde! 'Dalga mı geçiyorsun Muharrem?'

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, yeni parti iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce’ye çıkıştı. İnce’ye sert sözler sarfeden Okuyan, “CHP sayesinde adam oldun. Konuşması da bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor. Bu konuşmalara baktığım vakit, ‘Dalga mı geçiyorsun Muharrem?’ diyesim geliyor" dedi.

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Yaşar Okuyan ve Muharrem İnce arasındaki söz düellosu devam ediyor. İnce, Ayasofya’nın açılışına katılması ve yeni parti iddiaları üzerinden kendisini ağır eleştirilerde bulunan Yaşar Okuyan hakkında dava açacağını söylemişti.

Okuyan, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen ve CHP’de “1000 Günde Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce’yi yine sert sözlerle hedef aldı. Bir televizyon kanalına konuşan Okuyan "Bu parti sana daha ne versin? Allah’tan kork. Ne kadar vicdansızsın. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun." ifadelerini kullandı.

"Dalga mı geçiyorsun Muharrem?"

İnce’nin Ankara’da yaptığı konuşmaya değinen Okuyan şunları söyledi: En ilginci de madem basın toplantısı yapıyorsun, gazetecilerin soru sormasına engel olmaman lazım. Sen bir taraftan diyorsun ki ben yüzde 31 oy aldım, CHP yokmuş gibi oy verenler hepsi sanki Muharrem İnce’nin şahsına oy vermiş gibi, şimdi ben yüzde 51’e ulaştıracağım. Böyle bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor. Bu konuşmalara baktığım vakit, ‘Dalga mı geçiyorsun Muharrem?’ diyesim geliyor.

"Sen eğer delikanlıysan..."

Okuyan, “Sen eğer delikanlıysan, mertsen, azıcık yüreğinde delikanlılık varsa şimdi çık ortaya de ki, bu cümlelerin muhatabı Yaşar Okuyan’dır de” ifadelerini kullandı.

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