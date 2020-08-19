Berat Albayrak açıkladı Avrupa ve Ortadoğu'da bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası'nın Türkiye'de açılacağını belirterek, Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. "MADE IN TÜRKİYE" dedi.

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Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panelleri bugün üretim bandından indiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni öncesi Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor. ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. "MADE IN TÜRKİYE" ifadelerine yer verdi.

Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.



ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.

Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.



"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

Enerji Bakanı dönmez: Yerli kaynak, yerli teknoloji güçlü türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi kapsamında önemli bir adım atılacağına dikkati çeken Dönmez, "'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

1400 kişiye istihdam

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.