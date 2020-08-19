"Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz" diyen İmamoğlu: Yoğun mesai harcıyoruz

Meydanları daha kimlikli bir hale getirmek için çalıştıklarını kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu iş için yoğun mesai harcıyoruz." ifadesini kullandı.

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Küçükçekmece’de inşaatı İBB tarafından sürdürülen Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Cennet Mahallesi’ndeki meydanın tasarımını baştan yeniden yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bazen hukuki süreçler uzun sürebiliyor"

"Geçmişten gelen bazı müteahhit, sözleşme, ihale ve kesin teslim tarih sorunları var. Maalesef bazen hukuksal süreçler istemediğimizden daha uzun sürebiliyor. Umut ediyorum ki projelerin bitişi konusunda halkımıza yakında bir tarih verebileceğiz” diye konuştu.

"Yakında müjdeyi vereceğim"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin haklı olarak ilçe halkı adına işlerin takipçisi olduğunu belirten İmamoğlu, “Biz de bu iş için yoğun mesai harcıyoruz. Umut ediyorum her iki nokta için de net bitiş tarihlerini Küçükçekmece halkımıza ve belediye başkanımıza sunacağız. Ben de inşallah bitiş tarihi müjdesini yakın zamanda vereceğim” dedi.