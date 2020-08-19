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Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut: Formayı hak eden giyecek

Fenerbahçe çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, sezon öncesi futbolcularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Bulut, "Bu sezon 'ben' değil, 'biz' olacağız" measjını sık sık yineliyor.

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Samandıra'da güç idmanlarına ağırlık veren Erol Bulut, bu kez teknik ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaşacak.

Yenilerin forma savaşına büyük rekabet getirdiği ortamda, tüm futbolcularından büyük özveri bekleyen Bulut, oynanacak hazırlık maçları sonrası, Süper Lig'de yola devam edeceği futbolcuları belirleyecek.

"Formayı hak eden giyecek"

Salgına karşı her türlü önlemin alındığı Topuk Yaylası'nda her gün çift idman yapılacak. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik adamı, "Bu sezon 'ben' değil, 'biz' olacağız. Fenerbahçe formasını savaşan, hak eden giyecek." sözleriyle de sık sık oyuncularına forma için savaşmaları yönünde mesajlar veriyor.

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