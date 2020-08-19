İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini 112 numarasında birleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." diyen Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili dünyada parmakla gösterilen önemli bir sistemin hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: