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Karaman'da tanınmaz halde bulundu baraj kenarına atmışlar

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da vatandaşlar baraj kenarında hareketsiz bir kişiyi buldu. Vücudunda darbe izleri bulunan Ali Beke Alan (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

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Olay, saat 04.15 sıralarında merkeze bağlı Dereköyü yakınlarında bulunan Fisandun Barajı kenarında meydana geldi. Baraj gölünün yanından geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Beke Altun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise Ali Beke Alan'ın bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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