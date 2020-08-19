Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir garip 2 milyon TL çağrısı! Bunu yaparsa derhal öderim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendisi hakkında açtığı 2 milyon liralık dava için seslendi. Kılıçdaroğlu, “ABD Kongresi’nin şantajına teslim olmasın. Derhal veririm” dedi. Milletvekili maaşı dışında bir geliri olduğu bilinmeyen Kılıçdaroğlu'nun 2 milyon gibi bir meblağı nasıl ödeyeceği merak konusu oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin yurt dışında parası olduğunu iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, bu iddiayı bir gazeteye verdiği röportajda dile getirmişti. İddasıyla yetinmeyen Kılıçdaroğlu, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a garip bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu “ABD Kongresi'nin şantajına teslim olunmaması halinde, hiçbir itirazda bulunmadan, Erdoğan Ailesi'ne 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

Bir ülkenin onurunu koruyacak olanlar öncelikle o ülkeyi yönetenlerdir. Devleti yönetenlerin mal varlıklarıyla tehdit edilmesi ve tehdit karşısında muhatapların susması, şantajı yapanları güçlü kılar.

ABD Kongresi dünya önünde ülkemizin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatı tehdit ederek, ‘servetini inceleyeceğiz' dediğinde Erdoğan'ın “hodri meydan” demek yerine sustu.

Bu milli onurumuzu derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanı sadece ailesine karşı değil, yurttaşlarına karşı da sorumlu. Çağrımız; hızla bu sorumluluğu yerine getirmesi ve ülkenin ulusal onurunu korumasıdır.

'Deniz Baykal ispatladı'

Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş hesabının olmadığını ispatlamıştır.

2005 yılında Deniz Baykal ve kızının İsviçre bankalarında gizli hesaplarının olduğu iddia edilmişti.