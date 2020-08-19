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Yeni yasaklar gelebilir! Bilim Kurulu kararını saat 19.00'da Fahrettin Koca açıklayacak

TÜRKİYE'de vaka sayıları hızla artarken Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'da toplanıyor. Son günlerde artan vaka sayılarının değerlendirileceği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

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TÜRKİYE'deki koronavirüs vaka sayısı özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında bir sıçrama yaptı. Durumu ağır olan hasta sayısı verileri ürkütürken, iyileşen hasta sayısı da yeni vakaların altına düştü. Koronavirüs Bilim Kurulu ortaya çıkan bu son tabloyu ele almak için bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.

Yeni yasaklar gelebilir
Geçen hafta yapılan koronavirüs toplantısından okullarla ilgili erteleme kararı çıkmıştı. Bugün yapılacak bilim kurulu toplantısında ise alınacak yeni önlemler masaya yatırılacak. 20 ilde 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bilim Kurulu bu kararı tüm iller için yeniden gündeme getirebilir. 

Koronavirüste son vaka sayısı

Türkiye'de günlük vaka sayıları bir türlü düşürülemiyor. Bakan Fahrettin Koca, 18 Ağustos verilerini açıklarken, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" sözlerine yer verdi.

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