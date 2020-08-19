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ABD petrol stokları azaldı! Amerikan Petrol Enstitüsü açıkladı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 590,000 varil azaldı.

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API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964,000 varil azaldı.

44.37 dolara geriledi

API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

resmi veriler piyasalar açıldıktan sonra açıklanacak

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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