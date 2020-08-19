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Karabük'te kesilen ağacın çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karabük'te 17 yaşındaki genç kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Karabük’te ormanda kesim yapan 17 yaşındaki genç, kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yenice ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Alper Arslan, babası ile birlikte Sarıot mevkisine ağaç kesmeye gitti. Ağaç kesildiği sırada yanındaki babası Alper Arslan’ın yere düştüğünü gördü. Arslan’ın yerde hareketsiz halde yattığını gören babası Osman Arslan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cesedi, jandarma olay yerine inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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