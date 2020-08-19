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Vergiler fiziki altına yönlendirdi, Darphane yastık altına tonlarca altın üretti

Bankalardan altın alım-satımına gelen vergiler fiziki altına yönlendirdi, Darphane yastık altına tonlarca altın üretti.

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Türk lirasının değer kaybının önüne geçmek için bankalar üzerinde altın ve döviz alım satım işlemlerinde verginin artırılması sonrasında vatandaşlar kuyumculardan fiziki altın satın almaya yöneldi. 

500 kat daha

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, geçen yıl temmuzda 1639 adet üretilen Ata altın bu yıl kuyumcuların talebiyle 500 kat daha fazla olarak 860 bin adet basıldı.

İki ayda 19.6 ton altın üretti

Darphanenin altın üretimi kuyumcuların talebiyle 2020'nin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 44.3 tona çıktı. Haziranda 9.3 ton, temmuzda 10.3 ton olmak üzere sadece iki ayda ise 19.6 ton altın üretti.

828 bine yükseldi

Çeyrek altın üretimi de geçen seneye göre katladı. Geçen yıl temmuzda 400 bin çeyrek altın basılırken, rakam bu yıl iki katına çıkarak 828 bine yükseldi. 

Fiziki altına talep arttıkça üretim de artmaya devam edecek.

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, bankacılık sisteminde artırılan kambiyo vergileriyle vatandaşın fiziki altın alımına yönlendiğini belirterek, “Fiyat artışlarıyla fiziki altına talep arttıkça üretim de artmaya devam edecek” dedi.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de alınan altınların yastık altına gideceğine belirtirken sisteme 10-12 yılda sadece 600 ton altın aktarılabildiğini kaydetti.

Hanehalklarının Türk lirasından kaçışı sürerken yastık altı tasarrufların yaklaşık 2 bin 500 ton altın olduğu tahmin ediliyor.

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