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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan AK Parti'ye İstanbul Sözleşmesi uyarısı! Tartışma içeride kalsın

Partisinin MKYK toplantısı sonrası kurul üyeleriyle yemekte bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Polemiğe hiç gerek yok, tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın" uyarısında bulundu.

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Kongrelerin başlamasının ardından 81 il kongresine katılacağını söyleyen Erdoğan, “Fiziki olarak olmasa da telekonferans yöntemi ya da fiziki olarak giderek 81 ilimizin kongresinde de birer konuşma yapacağım. Kongrelerde olumsuz görüntü vermeyelim tüm önlemler tam olsun” talimatı verdi.

"Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok"

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda il verileri ele alındı ve özellikle Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller ile Ankara ve İzmir’deki durumun son dönemde artışa geçtiği ifade edildi.

Bir MKYK üyesinin, “Salgında ikinci evreyi yaşıyoruz, artışlar tavan yapmış görünüyor” derken Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik. Süreci iyi yönetiyoruz. Vakalarda bir süre içinde azalma olacaktır” dediği kaydedildi.

"Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın"

Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’ne dair çalışmaların sürdüğünü de belirten Erdoğan’ın “Tartışmalarla enerjimizi harcamaya gerek yok, polemiğe hiç gerek yok. Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın” dediği öğrenildi.

"Azalma var ama toparlarız"

Toplantılarda ekonomi gündemine ilişkin de Erdoğan’ın, “Döviz rezervlerinde azalma var ama toparlarız. Şu an tablo yansıtıldığı gibi kötü değil. Bizim çıkıp gerçekleri daha iyi anlatmamız lazım” dediği kaydedildi.

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