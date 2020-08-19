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HABER /  DÜNYA

Libya ordusu Sirte yakınlarında Hafter milislerine ait helikopteri ele geçirdi

Anadolu Ajansı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait Rus yapımı Mil Mi-17 tipi bir askeri helikopteri Sirte yakınlarında ele geçirdi.

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AA muhabirinin, ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hafter milislerinin henüz bilinmeyen bir nedenle Sirte'nin batısına iniş yaptıktan sonra bırakıp kaçtıkları helikopter Libya ordu birlikleri tarafından ele geçirildi.

Helikopter, Sirte sınırında Libya ordusunun hakimiyetindeki Ebu Gureyn beldesine nakledildi.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, haziran ayı başında başta başkent Trablus il sınırının tamamı olmak üzere, ülkenin batısındaki tüm önemli yerleşim birimleri ve geçiş noktalarını Hafter milislerinden arındırarak Sirte'ye kadar ilerlemişti.

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