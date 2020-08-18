Hangi CHP'li vekilin bacanağı 3 maaş alıyor?

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daire başkanı olarak 3 maaş aldığını iddia etti.

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CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, AK Parti'de üç maaş alanların eleştirildiğini söyleyerek "Aynı şeyin CHP'de olması içimi yakıyor" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de hiçbir ölümlüye nasip olmayacak makamlara getirildiği söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun partideki kavgayı cumhurbaşkanı olarak bitirebileceğini ifade etti.

Mehmet Sevigen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuştu. Canlı yayında Özışık'ın sorularını cevaplayan Sevigen, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasıyla başlayan maaş tartışmalarına değindi. Sevigen, AK Parti'yi eleştirirken aynı hataların CHP'de yapıldığını söyledi.

İşte Sevigen'in o olay ifşası;

"Ben siyasetin kabadayısıyım. Korkmayacaksın, arkanda defon varsa meydana da çıkamazsın. Şimdi Hamza Yerlikaya'yı söyledin. Hamza benim de arkadaşım. Garip bir çocuk Hamza. Yoksulluktan gelmiş dünya şampiyonu olmuş Avrupa şampiyonu olmuş bir çocuk. Arkasında İstiklal Marşı var Türk Bayrağı var. Vakıfbank yönetimine girdi. Çoğunluk bilmez ama Vakıfbank'ın voleybol takımı var onun başına geldi. Keşke almasa eğer iki maaş alıyorsa üç maaş alıyorsa. Ayrıldı bakan yardımcılığından oraya geldi.

İstanbul Büyükşehir'de bacanağa 3 maaş kıyağı

Eğer bizim bir milletvekilimizin bacanağı büyükşehirden üç tane maaş alıyorsa. Oğuz Kaan Salıcı'nın diyorlar şimdi günahını almayayım. Eğer yoksa da mesaj atar özür dilerim kendisinden. Salıcı'nın bacanağı büyükşehirden daire başkanı olarak üç tane maaş alıyorsa benim içim yanar, haykırırım!

Benim insanlarım aç perişan. Biz Anavatan Partisi döneminde işe girmedik, Doğruyol, Saadet Partisi döneminde girmedik. AK Parti döneminde girmedik. Şimdi CHP geldi, ben demiyorum illa da partililer. Yoksulun, fakirin, fukaran kim varsa bir de onlardan alın. Bir evimize iş girsin ben bunu söylüyorum. Bunu söylerken de yoksulun sağcısı solcusu olmaz!

Kılıçdaroğlu, Baykal'dan çok kaldı

Demedi mi 40 alacağım diye! Konuşması yok mu kardeşim? Demediler mi Kemal Bey sizin ölçünüz nedir? 40 olur 42 olur dedi. Ondan aşağı alırsak tabii ki istifa ederiz demedi mi? 13 yıl oldu...

Mustafa Kemal, CHP'nin başında kaç yıl kalmış biliyor musun? 15 yıl koskoca Mustafa Kemal. Bu ülkenin kurucusu. Deniz Baykal'dan çok kalmış. Deniz Baykal 9 yıl kaldı istifa etti. Deniz Baykal bile o kadar uzun süre kalmadı. Bak 13 yıl oldu. Son 10 yıl hep başarısız değil miydi?

"İttifakları göğsünü gere gere söyle"

Biz İYİ Parti ile ittifak yaptık. Biz Saadet Partisi ile ittifak yaptık. HDP ile açık ittifak yapmadık ama kapalı ittifak yaptık. Onlar da biliyorsunuz artık kapalı ittifak yapmayacağız diyorlar. İstanbul'da, Adana'da ve Mersin'de böyle kazandık. Buna siyaseten işbirliği dersin ittifak dersin sen ne dersen de oy vermediler mi? Göğsümüzü gere gere söylememiz lazım niye utanacağız ki? Bunda bir şey yok!

"Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak..."

Diyorlar ki işte Meral Hanım'ı kızdırır mıyız? O zaman ittifak bozulurmuş. Yalan söylersen ittifak bozulur. Açık olursan hiçbir şey bozulmaz ki... Göğsünü gere gere diyeceksin. Ben Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak ondan kurtulalım kim gelirse gelsin biz böyle bir şey söylemiyoruz. Ondan kurtulalım da laik demokratik cumhuriyeti savunan CHP'li bir aday gelsin kardeşim.

"Kavganın bitmesi için Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir"

Bu kavganın durması için Kemal Bey çıkıp demesi lazım ki "Ben CHP'nin Genel Başkanı olarak önümüzdeki 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyım" de bütün kavgayı bitir. Bütün çekişmeyi durdur. Çünkü Muharrem de diyor ki CHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayıdır otomatikman. Bu sistem de böyle maalesef böyle kardeşim.

Muharrem Bey ne diyor bilmiyor musunuz? Diyor ki "Meral Hanım, Abdullah Bey'in adaylığına itiraz etmeseydi adaylık Muharrem'e gelmezdi." Meral Hanım olmaz istemedi ittifak bozulacaktı. Kemal Bey, Abdullah Bey olsun diyordu ki Ekmeleddin Bey vakası yaşanacaktı. CHP tabanında böyle bir gerilimde var, yüksek gerilim.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı

Ekmeleddin İhsanoğlu vakası gerçekten kara bir dönemdir. Adaylığını kimse bilmiyor. Grup başkanvekillerinin haberi yok. Parti Meclisi'nin haberi yok. Merkez Yürütme Kurulu'nun haberi yok. Sadece Devlet Bey onu da Abdullah Bey öneriyor sanırım. Devlet Bey, Kemal Bey'e getiriyor ve diyor ki sen öner. Kemal Bey getiriyor koyuyor ve CHP'de büyük bir tepki.

"Hangi ölümlüye bunlar verilir?"

Kemal Bey'i grup başkanvekili yaptık. Biz Kemal Bey'i alıp PM üyesi yaptık. Biz Kemal Bey'i aldık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptık. Biz Kemal Bey'i aldık genel başkan yaptık. En önemlisi ne biliyor musun biz kalktık İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi yaptık. Hangi ölümlüye verilir bu! O bize bir randevu vermedi. Ben eskilere randevu vermem diyor.

"Atatürk'e kefere diyen milletvekili yapıldı"

Muharrem "Atatürk'e kefere diyenler var" diyordu. Atatürk'e kefere diyen bir adam Atatürk düşmanı mıdır dostu mudur? Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu'nu Rize'den değil gidip İstanbul'a getirip koyduk. Rize'de bir oyumuzu artırmadı. Rize'deki bütün arkadaşlarımızı elimizin tersiyle kenara ittik. Günah değil mi bizim arkadaşlarımıza."