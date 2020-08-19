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Bahçeli'nin Akşener'e teklifi genel başkanlık için mi?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin verdiği milletvekilleri nedeniyle ayrılmadığını ileri sürdü. Sevigen, Bahçeli'nin Akşener çağrısını 'genel başkanlık teklifi' olarak değerlendirdi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimler için CHP'den geçen milletvekilleri nedeniyle Millet İttifakı'ndan ayrılmadığını söyledi.

Yerel seçimlerde HDP desteğinin İYİ Parti'yi rahatsız ettiğini ve üstü kapalı bir ittifak kurulduğunu söyleyen Sevigen, bu ittifakın Akşener'i rahatsız etmemek için dillendirilmediğini ileri sürdü. Akşener'in Millet İttifakı'ndan vefa nedeniyle ayrılmadığını belirten Sevigen, canlı yayında MHP lideri Bahçeli'nin çağrısını da değerlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalında Bahçeli'nin çağrısının 'genel başkanlık daveti' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren Sevigen, siyasetteki bu tür çağrıları satranç hamleleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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