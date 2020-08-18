Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme: Kanuni'de Akdeniz'de!

Yapılan tüm oyunlara rağmen bölgeye iki adet sondaj gemisi gönderen Türkiye, satın aldığı 3. sondaj gemisi ile birlikte tüm dünyaya “Türkiye, Akdeniz’den soyutlanamaz” mesajını verdi. Avrupa, Doğu Akdeniz’de olmamızdan neden rahatsız? Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Çatışma çıkar mı? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr Gürkan Kumbaroğlu Akdeniz’de yaşananları internet haber’e anlattı.