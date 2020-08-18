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Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı. Dizide başrol oynadığı Güven'in ayrılık kararı üzerine konuşan Halit Ergenç, "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Kararlarına saygı duyuyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.

Bir mekan çıkışı aracına binerken Uçankuş'a konuşan Halit Ergenç ise Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven hakkında gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

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