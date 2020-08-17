Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Şeyma Subaşı'nın fazla gürültüden dolayı evinde verdiği partiye polis baskını düzenlendiği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Subaşı, sosyal medya hesabından video yayınlayarak iddiaları yalanladı.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bir videoya yayınlayarak "Siz yalan haber yapmaya ben de hiç işim yokmuş gibi size cevap vermeye devam edeyim. Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını diye haberler gördüm. Lütfen inanmayın böyle bir şey yaşanmadı" dedi.