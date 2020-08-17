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Bursa'da orman yangını! Villaların bahçelerine kadar geldi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevler rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı.

Alınan bilgiye göre Demirci Mahallesi, Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. 

Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı.

Demirci’den Dağyenice Göleti'ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor.

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