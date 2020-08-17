Bursa'daki düğünde koronavirüs halay çekti! Ankara'nın Bağları ile göbek attı

Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, eğlenenler, altın ve para takan davetliler ise uyarıları takmıyor. Omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbekler yakında düğünlerin yine yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor.

Bursa'da asker uğurlamasından kına eğlencelerine, cemiyetlerden düğünlere kadar bir çok etkinlikte korona salgını kurallarına uyulmadığı vatandaşların çektiği görüntülerle kanıtlanıyor. Her geçen gün sosyal medyaya düşen görüntüler, salgının neden arttığının göstergesi niteliği taşıyor. Sosyal mesafe, maske, belirli sayı kuralına uyulmaması sonucu artan vakalar için yetkililer önlemlerini arttırdıkça vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ediyor. 2 saate düşürülen düğün ve etkinliklere 65 yaş üzeri vatandaşların da alınmaması kararına ise kimsenin uymadığı gözlemlendi.

Koranavirüs de halay çekiyor

Ne sosyal mesafe, ne maske, ne yaş kuralına riayet etmeyen davetliler, omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbeklerle yakında düğünlerin yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor. Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, altın ve para takanlar yetkililerin uyarını takmıyor.