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TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı 'TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü gözlemlendi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

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