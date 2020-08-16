Masterchef 2020 Türkiye'nin 16 kişilik tam kadrosu belli oldu

Ekranların en çok izlenen lezzet ve becerinin konuştuğu Masterchef Türkiye 2020 sezonuna hızlı başladı. 16 kişilik ana kadronun belli olması için her akşam iki elemenin yapıldığı yarışmada 14 kişi adının yazdığı önlüğü giyerek Masterchef 2020'de yarışmaya hak kazandı.