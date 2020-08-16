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Masterchef 2020 Türkiye'nin 16 kişilik tam kadrosu belli oldu

Masterchef Türkiye 2020 TV 8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ile başladı. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren 14 kişi belli oldu. 2 kişilik son kadro bu akşam belli olacaktı fakat sosyal medyada yayılan bir video Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosunu ifşa etti! Bakın Masterchef'i kazanan yarışmacılar kim oldu?

Ekranların en çok izlenen lezzet ve becerinin konuştuğu Masterchef Türkiye 2020 sezonuna hızlı başladı. 16 kişilik ana kadronun belli olması için her akşam iki elemenin yapıldığı yarışmada 14 kişi adının yazdığı önlüğü giyerek Masterchef 2020'de yarışmaya hak kazandı.  

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