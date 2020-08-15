ABD başkanı adayı Biden'dan Türkiye ve Erdoğan'a karşı küstah sözler

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri için mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı yarışan Demokrat Joe Biden, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Biden, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu. Demokratların adayı, muhaliflere destek vererek Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler sarf etti. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" diyen Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

"Muhalifleri desteklediğimizi göstermeliyiz"

Biden, şu şekilde konuştu:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

"Bedel ödemeli" Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

"Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için..."

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

"Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu"

Yapacağım en son şey ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerilerine gitmiyorlardı.

"Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini izole edeceğiz" Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya'ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.

Doğu Akdeniz

Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Evet, endişeliyim."