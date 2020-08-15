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Edirne'de yaşandı! Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı

EDİRNE'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı. Yakalanan kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Hakkında karantina kararı bulunan G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüsle yola çıktı.

Jandarma ekipleri, Edirne girişinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında karantinada olması gerekirken yolculuk eden G.Ö'yü tespit etti.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

 Kimlikler el değmeden kontrol ediliyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat esasıyla kente girişlerde kontrollerini sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sorgulamada, askerler kimliklere el sürmeden kontrolü yapıyor.

Özel bir yazılımla kimliği okuyan sistem sayesinde gerekli sorgulama yapılıyor.

Sorgulama kapsamında karantinada olması gerekirken kural ihlali yapanlar da tespit edilebiliyor.

Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti.

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