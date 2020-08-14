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Canan Kaftancıoğlu CHP'yi esir aldı

Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun ile gündemin başlıkları Perde Arkası programında yorumlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kurultaya müdahale etmekle suçlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu’nun CHP içinde belirleyici olmasının sebebi ne? Kaftancıoğlu, CHP'yi esir mi aldı? Tuncay Özkan’ın partide ismi çizildi mi? Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası programında konuyu derinlemesine ele alıyor.

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