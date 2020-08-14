Canan Kaftancıoğlu CHP'yi esir aldı

Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar

Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı çağrıyı Erdoğan Davutoğlu ve Babacan için yapar mı?