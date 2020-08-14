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DÜNYA

ABD'de Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin, "3.5 yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz yalanlardan dolayı pişman oldunuz mu" sorusunu cevapsız bıraktı.

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz hakkı alan HuffPost muhabiri S.V. Date Başkan Trump'a, "Sayın Başkan, 3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz tüm yalanlardan dolayı pişman mısınız" sorusunu sordu.

Soru karşısında şaşıran Trump, "Neyden" şeklinde yanıt verince muhabir S.V. Date, "Tüm yalanlardan, tüm sahtekarlıklardan" dedi. "Bunu kim yaptı" diyen Trump'a bu kez muhabir S.V. Date, "Sizin yaptıklarınız" dedi. Trump, muhabirin sorusunu cevapsız bırakarak hızla başka bir gazeteciye söz hakkı verdi.

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında Washington Post gazetesi, Trump'ın başkanlığı süresince 20 binden fazla "yanlış veya yanıltıcı" ifadede bulunduğunu belirtmişti. Muhabir Date, soruyu ilk kez böyle bir şansı olduğu için sorduğunu ifade ederek, "Bilmiyorum neden beni seçti. Çünkü bu soruyu daha önce de sormaya çalıştım ancak sözümün ortasında kesmişti. Galiba bu kez beni tanımadı. Biliyorsunuz genelde sorularını istediği belli bir grubu var" diye konuştu.

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