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BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar duyurdu: Kelebek gibi uçuyor

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AKINCI'nın 2. prototipinin test uçuşunu tamamladık. Kelebek gibi uçuyor. Bakalım ne zaman arı gibi..." dedi.

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