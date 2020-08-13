BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 455,18
GÜNCEL

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü

İSTANBUL Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yere attı, birkaç saniye sonra da kendisi aşağıya düştü. Yaşanan feci olayda çocuk ağır yaralanıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi 1282'nci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı.

Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor.

Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de vahşet!Eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu
Adıyaman’da yaşlıların sokağa çıkma zamanı belirlendi
Diyarbakır'da flaş koronavirüs kararı! Valilik duyurdu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması: CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak
Bursa'da enselenen DAEŞ'li terörist: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Döviz hesapları 220 milyar dolara dayandı! Rekor seviyesini güncelledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Burası İstanbul! Esenler’de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bakan Süleyman Soylu Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Sağlıkta lisans tamamlama 2020 YÖK nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
Berat Albayrak'ın çokomelli açıklaması TT oldu
Aile hekimi sorgulama TC ile aile hekimi sorgulaması yapma
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Somer Şef'in çocukları kızı ve oğlu kaç yaşında? Somer Sivrioğlu ailesi