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EKONOMİ

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan 'dolar' açıklaması! 'Dolarla mı maaş alıyorsun

Ahmet Hakan 'kur artışından endişelenmeli miyiz' diye sordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" diye cevap verdi.

CNN Türk'te gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'kur artışından endişelenmeli miyiz' sorusuna "Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" diye cevap verdi.

Ahmet Hakan, "Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?" diye sordu. Bakan Albayrak da şu karşılığı verdi:

"Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme algısı var. Bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği süreçteyiz. Bunu daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir dönüşüm var. 2 yıl önce de bu seviyedeydi, tekrar indi, çıktı." 

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