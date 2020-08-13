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Esenyurt’ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

İSTANBUL Esenyurt’ta kendine doğru koşan sokak köpeğinden kaçan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa, araba çarptı

İhlas Haber Ajansı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Koza Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı araçla cadde üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü, kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola atlayan Ahmad Halil isimli 9 yaşındaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan çocuğa çevredeki vatandaşlar yardımcı olarak sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yabancı uyruklu sürücü ifadesi alınmak üzere ilçe polisleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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