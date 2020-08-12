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Muğla Bodrum’da kadınlar birbirine girdi

MUĞLA Bodrum’da 3 kadının 2 esnaf kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kafasına bardakla vurulan kadınlardan birinin yüzüne 6 dikiş atıldı, diğeri de aldığı darbelerle başından ve göğsünden yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA Bodrum’da yaşanan olayda; iddiaya göre, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.’ye, "Niye bakıyorsunuz? diyerek üzerine yürüdü. 3 kadından biri elindeki alkol bardağını Ü.Ç.’nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.’ye 6 dikiş atılarak 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.’ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kadından S.D.’nin de hafif şekilde elinden yaralandığı belirlendi.

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