Yasak Elma 75. bölüm 1. fragman
Yasak Elma 4. sezonu ile eylül ayının ilk haftası FOX ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşacak. Oyuncu krizini aşamayan dizinin 75. bölümünde yaşanacaklar ise bu kadar olmaz dedirtti. Sosyal medyaya konu olan fragmanları izleyenler ise 'bizimle alay mı ediyorsunuz' yorumları yaptı.
Fox ekranların en uzun soluklu dizileri arasında olan entrikası bol Yasak Elma'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. Dizi eylül ayının ilk haftasında 75. bölümü ile yeniden kendi gününde ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanlarını yayınlanan FOX bu kadar olmaz dedirtti.