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Sedat Peker'in avukatına kurşun yağmuru!

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi ünlü isimlerin avukatlığını yapan, Ayhan Sağıroğlu geçtiğimiz pazar akşamı silahlı saldırıya uğradı.

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı geçtiğimiz gün saat 22 sularında İstanbul Fındızkzade'de meydana geldi. Evine yürüyerek giden Ayhan Sağıroğlu motorsiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Sağıroğlu tedavi altına alındı.

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