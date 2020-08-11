BIST 1.098
DOLAR 7,25
EURO 8,55
ALTIN 461,26
YEREL

Önce araba çarptı sonra dayak yedi

SİVAS’ta kovalandığı kişilerden kaçan şahsa araba çarptı, metrelerce yükseğe fırlayan şahıs yere düştükten sonra birde dayak yedi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kovalanan şahıs bir anda yola fırladı.

Trafiğin aktığı sırada yola fırlayan şahısa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce yüksekliğe fırladıktan sonra yere düştü. Yerde acılar içerisinde kıvranan şahısa bir darbede kovalandığı kişilerden geldi. Şahıs kaçtığı iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar ise şans eseri otomobil içerisinde sosyal medyada canlı yayın yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 7733 TL! Türkiye Kamu-Sen hesapladı
Trump yeni bir gafa daha imza attı! İspanyol gribi, İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdi
Siverek'te yaralı yakınları acil serviste görevlilere saldırdı: 5 yaralı
Bakan Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
Aksaray'da üvey babanın taciz iddiası! Kucağına oturmamı istiyordu...Bizi öldürecek...
Yabancı para mevduatı 3 günde 6,4 milyar dolar arttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'li ünlü Holloywood yıldızı koronavirüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı
Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Masterchef Celal kimdir yaşı kaç Celal Sarıgül aslen nereli?
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz teknede yakalandı
İsmail Hacıoğlu aşkına sahip çıktı!
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Ozan Güven diziden kovuldu! Sevgilisine şiddet uygulamıştı...
Hicri yılbaşı 2020 ilk ay Muharrem ayı ne zaman başlıyor?