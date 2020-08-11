İsmail Hacıoğlu aşkına sahip çıktı!

Yakın zamanda eşi Duygu Kumarki'den boşanan İsmail Hacıoğlu, eski rol arkadaşı Merve Çağıran’la olan ilişkisini sosyal medyadan duyurmuştu. Yapılan kötü yorumların üzerine İsmail Hacıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

''İki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz''

Yaptığı paylaşıma gelen olumsuz yorumlara İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"