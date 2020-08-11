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Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

İhlas Haber Ajansı

İlçenin Köprüyanı mahallesindeki mezarı başında düzenlenen anma törenine annesi Ayşe Bülbül, İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, beraberinde Ağrı’dan gelen anneler ve Eren Bülbül’ün yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, anne Ayşe Bülbül, yaptığı konuşmada “Eren’in acısı bugün değil her zaman yüreğimde. Bizi bu acı günlerimizde arayıp soran başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Ağrı’dan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte gelen Ağrılı anneler “Eren’in acısı bütün annelerin yüreğinde beyaz tülbentli Ağrılı anneler” pankartı açarken, Ayşe Bülbül’e Kuran-ı Kerim ile Eren’in kara kalem ile çizilen resmini hediye ettiler.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada “Annelerin hepsi bir. Acıları, dertleri bayrakları bir. Allah bu anneleri ayırmasın. Allah bu annelere acı vermesin. İnşallah her yıl Eren kardeşimizi kabri başında acısını annelerimiz ile birlikte paylaşacağız. Ağrılı annenin acısı ile Trabzonlu annenin acısı birdir. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Bayrak, Kuran, ezan hepimizin. Allah bu tabloyu bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.

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