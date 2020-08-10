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Olay yeri Bursa! Gelinin annesi 'duyulursa düğüne gelmezler' dedi herkese korona bulaştırdı

BURSA'da skandal düğün... Gelinin annesi Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek durumunu sakladı. Düğünde kalabalığa girip ortalığa virüs saçtı...

Bursa'daki skandal düğün geçen hafta Yıldırım’da yaşandı. Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.

Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.

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