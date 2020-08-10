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İstanbul koronavirüs kuyruğu! Pandemi hastanesinde test yaptırmak için bekliyorlar

Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemlerde İstanbul'da görülen test kuyrukları, vakaların artmaya başlamasıyla geri döndü. Yeşilköy'de yeni yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin önünde Covid-19 test kuyruğu oluştu.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1000’in altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000’in üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy’de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

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