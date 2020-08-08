Prof. Şükrü Ersoy'dan olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken sözler
Deprem uzmanı Prof. DR. Şükrü Ersoy'dan İnternethaber'e özel açıklamalar. Ersoy, olası İstanbul depremiyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu.
Prof. DR. Şükrü Ersoy'dan Malatya depremi sonrası kritik açıklamalar...
Türkiye'de deprem beklenen bölgeler neresi?
İşte il il olası deprem beklenen bölgeler...
İklim değişikliği depremi tetikler mi?
İstanbul için beklenen deprem ne zaman?
Uzmanlar deprem için ne diyor?
Yakın zamanda yaşanan depremler neyin habercisi?
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. DR. Şükrü Ersoy'dan İnternethaber'e özel açıklamalar...