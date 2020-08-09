Kuaförüm Sensin'den ağlayarak gitti sebebi ne çıktı
Show TV ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Kuaförüm Sensin son bölümde yaşanan veda Bülent Ersoy başta olmak üzere tüm jüri üyelerini ağlattı. Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı, nedenini gözyaşları içinde anlattı.
Ekranların en renkli yarışma programlarından biri olan ve Show TV'de haftaiçi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de yaşanan veda hem ekran başındakileri hem de jüri koltuğunda oturan isimleri ağlattı. Kuaförüm Sensin'in sunuculuğunu yapan oyuncu Gözde Kansu yarışmayı bıraktı.