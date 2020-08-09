BIST 1.069
DOLAR 7,31
EURO 8,60
ALTIN 478,21
GÜNCEL

Dergilik reklam

Dergilik reklam

Dergilik reklam

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye 'koronavirüs' cezası kesildi
Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Batman, Isparta ve Tokat'ta karantina kararı!
Zonguldak'ta virajı alamayan kamyonet bina boşluğuna düştü
Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getiriliyor! Tarih belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bu golleri erkekler atamaz! Melih Şendil'e yeşil sahaların fırtınası kadınlardan muhteşem cevaplar
FOX'un Bay Yanlış taktiği tutmadı öpüşme sahnesi yuh çektirdi!
Masterchef Özgül Çoşar nereli yaşı kaç işte Masterchef Özgül'ün eşi
Taksim'de dilenciden 'oscarlık' duygu sömürüsü! Sahte simitçi kılığında...
Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı
Masterchef Sedat nereli yaşı kaç instagram pozları fena
Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar
Masterchef Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Yemekteyiz şampiyonu olmuş