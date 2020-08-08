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Otobüsü durdurup kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına yansıdı.

28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahında, özel halk otobüsünün durağa yaklaştığını gören ve ismi öğrenilemeyen bir genç, ayakkabısının bağcıklarını açtı. El kaldırıp, otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp, yaya olarak yoluna devam etti. Şoför Ferdi Coşkun, duruma sinirlenerek sürücü koltuğundan kalkıp, gencin arkasından baktı. Yaşananlar durakta bekleyen diğer bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.

Sosyal medyaya yüklemek için video çektiğini iddia etti

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu iddia etti.

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