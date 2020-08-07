Meral Akşener Devlet Bahçeli'ye ne yanıt verecek?
Cuma Obuz, Haftaya Bakış programı ile gündemi sizler için özetliyor. Bu hafta CHP'den kopan Muharrem İnce'nin yeni kuracağı parti ve Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısı gündem oldu. İşte haftanın özeti...
Cuma Obuz ile Haftaya Bakış'ta bu hafta, Lübnan'da meydana gelen korkunç patlama, CHP'de yaşanan Muharrem İnce krizi, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Akşener'e yaptığı eve dön çağrısı, AK Parti'deki İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve koronavirüsteki son durum ele alındı. En çok konuşulan konuların başında yer alan Muharrem İnce'nin partisini ne zaman kuracağı ve Akşener'in Bahçeli’ye ne cevap vereceği ise merak konusu.