Meral Akşener Devlet Bahçeli'ye ne yanıt verecek?

Cuma Obuz ile Haftaya Bakış'ta bu hafta, Lübnan'da meydana gelen korkunç patlama, CHP'de yaşanan Muharrem İnce krizi, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Akşener'e yaptığı eve dön çağrısı, AK Parti'deki İstanbul Sözleşmesi tartışmaları ve koronavirüsteki son durum ele alındı. En çok konuşulan konuların başında yer alan Muharrem İnce'nin partisini ne zaman kuracağı ve Akşener'in Bahçeli’ye ne cevap vereceği ise merak konusu.