Hande Erçel ile Kerem Bursin aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu
Sen Çal Kapımı dizisiyle birbirlerine çok yakıştırılan ve uzun öpüşme sahnesi ile de kavada soru işaretleri bırakan Kerem Bursin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? İşte Kerem Bursin'den o iddialara cevap...
Oyuncu Hande Erçel ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Kerem Bursin, önceki gün istinye’de görüntülendi. Erçel ile öpüşme sahnesi günlerce konuşulan oyuncu Kerem Burçin, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Muhabirlerin, “Hande Erçel ile aşk mı yaşıyorsunuz?” sorusuna bakın Kerem Bursin nasıl cevap verdi?