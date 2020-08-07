Hande Erçel ile Kerem Bursin aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu

Oyuncu Hande Erçel ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Kerem Bursin, önceki gün istinye’de görüntülendi. Erçel ile öpüşme sahnesi günlerce konuşulan oyuncu Kerem Burçin, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Muhabirlerin, “Hande Erçel ile aşk mı yaşıyorsunuz?” sorusuna bakın Kerem Bursin nasıl cevap verdi?