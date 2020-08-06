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Cemal Enginyurt: Ali Babacan Pensilvanya'daki sümüklüye mesaj yolluyor!

Meclis'in en renkli isimlerinden biri olan Cemal Enginyurt, Hadi Özışık'ın YouTube kanalında uzun süre konuşulacak açıklamar yaptı. Ali Babacan için söyledikleri ise unutulmayacak cinsten...

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hadi Özışık'ın programında hangi partiye gideceği konusunda net konuştu!

Ali Babacan'ın Partisi Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne katılımı konusunda kesin bir dille konuşan Enginyurt, "Onların partisine katılacağıma kendi partimi kurarım" dedi.

Enginyurt'ın Ali Babacan ve FETÖ bağlantısı iddiası ise olay!

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