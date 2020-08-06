Cemal Enginyurt nasıl ülkücü oldu?
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında 14 yaşında nasıl ülkücü olduğunu açıkladı.
Enginyurt ilk kez babasının Ecevitçi olduğunu söyledi. 12 Eylül öncesi... Sağcılarla solcular arasında çatışmalar... Enginyurt solculardan kaçan bir grupla tanışıyor ve onlara destek veriyor.
İginç bir hikaye... kaçan grup solcu olsa Cemal Enginyurt'un deyişiyle komünist olacaktı. Cemal Enginyurt ülkücü gençeler tavsiyelerde de bulundu. Sosyal medyadan ziyade kitap okumalarını çalışmalarını söyledi.
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