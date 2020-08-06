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Cemal Enginyurt: Berat Albayrak olmasaydı dolar 10 liraydı euro 12 liraydı!

Cemal Enginyurt, Hadi Özışık'ın programına katıldı ve Türkiye'nin ekonomik durumunun Berat Albayrak olmasaydı çok kötü durumda olacağını söyledi!

Hadi Özışık'ın bu haftaki konuğu TBMM'nin renki ve dobra isimlerinden biri olan Cemal Enginyurt oldu.

Cemal Enginyurt, Türkiye'nin ekonomik durumunu anlatırken ''eğer Berat Albayrak Maliye Bakanı olmasaydı dolar 10 lira olurdu'' iddiasında bulundu.

Enginyurt, Berat Albayrak'a sahip çıkmamız gerektiğini sert sözlerle anlattı. İşte o anlar...

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