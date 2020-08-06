İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan gitsin ne olursa olsun demiyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısını değerlendirdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler değiliz. Biz memlekette sistemler diye, milletin iyiliği olsun diye bahsedilen sistemlerin, milletin derdine derman olmağını görüp akıllı davranan Türkleriz. "