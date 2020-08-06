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İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan gitsin ne olursa olsun demiyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HABER GLOBAL'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısını değerlendirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısını değerlendirdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler değiliz. Biz memlekette sistemler diye, milletin iyiliği olsun diye bahsedilen sistemlerin, milletin  derdine derman olmağını görüp akıllı davranan Türkleriz. "

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