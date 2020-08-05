Bu görüntüdeki ne? Beyrut'taki patlamayla ilgili komplo yazdıran video

Beyrut'un büyük bir kısmını yok eden ve 300 binden fazla kişinin evsiz kalmasına sebep olan patlamaya ilişkin bir çok amatör kamera kaydı bulunuyor. Bir görüntü var ki bir çok kişinin olayın sebebine ilişkin komplo teorisi yazmasına sebep oluyor.

Görüntülerde ilk patlamadan hemen sonra bir cismin uçtuğu görünüyor. O cisim patlama noktasına çarpıyor ve kentin yarısını yok eden asıl patlama meydana geliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar "Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor" diyerek paylaştı.